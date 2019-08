Previsão do Tempo: sem chuva, sábado terá aumento de temperatura em São Paulo

Depois de uma semana fria, sábado e domingo prometem um clima muito mais agradável, com folga de chuvas para São Paulo. Confira a previsão para o fim de semana, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE):

LEIA MAIS:

Proprietários de carros com IPVA atrasado serão notificados a quitar o débito em 30 dias

São Paulo recebe o Festival Internacional de Mágica

Sábado (24)

O sábado começa nublado, com períodos de céu aberto durante o dia. Nestes momentos ensolarados, vai fazer calor na capital paulista.

Apesar da mínima de temperatura ainda bastante reduzida (em torno de 12ºC pela manhã), a máxima chegará até 21ºC – uma das mais altas da semana.

Já a umidade do ar começa a declinar. A taxa oscila entre 50% e 90% neste sábado. Não há previsão de chuva para o dia.

Domingo (25)

A variação de temperatura dispara neste domingo. A nebulosidade diminui, e simultaneamente, o ar fica mais seco.

O dia começa com algumas nuvens ainda no céu, e com temperatura por volta dos 11ºC, a mínima do dia. A sensação será de frio, principalmente no começo da manhã.

O tempo esquenta ao chegar a tarde. O sol brilhará no céu, aumentando a sensação de calor, impulsionada pela máxima de 25ºC.

Neste momento, a taxa de umidade do ar despenca, chegando à mínima de 32%. Não há previsão de chuva em momento algum do dia.