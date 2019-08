Ponte do Jaguaré será interditada no sentido centro a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira, dia 26, a Ponte do Jaguaré vai ser interditada no sentido centro, durante dez dias, para mais uma etapa de obras de recuperação na estrutura, atingida por um incêndio em 21 de junho.

A via foi fechada no sentido bairro pelo mesmo motivo e vai ser liberada neste domingo, dia 25.

O trânsito na Ponte vai funcionar da seguinte forma:

Pela manhã, duas faixas no sentido centro e uma no sentido bairro; à tarde, duas faixas no sentido bairro e uma no sentido centro.