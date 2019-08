Proprietários de carros com IPVA atrasado serão notificados a quitar o débito em 30 dias

Proprietários de carro com placas finais 3 e 4 de São Paulo com débitos do IPVA referentes ao exercício de 2019 e também remanescentes dos exercícios de 2014 a 2018 serão notificados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo a efetuarem o pagamento ou apresentar defesa da dívida no prazo de 30 dias.

No Estado, 461.981 veículos se encontram com a documentação atrasada.

A notificação enviada aos proprietários trazem identificação do veículo, os valores do imposto, da multa incidente (20% do valor devido) e dos juros por mora, além de orientações para pagamento ou apresentação de defesa. O pagamento pode ser feito pela Internet ou em qualquer agência bancária usando o número do Renavam do veículo e identificando o ano do débito.

Quem não efetuar o pagamento no prazo ou apresentar defesa terá seu nome inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo para procedimento de execução judicial.

Mais informações em https://portal.fazenda.sp.gov.br.