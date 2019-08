Festival de bikes é aberto ao público em São Paulo

A 10ª edição do Shimano Fest, festival de bicicletas, terá eventos abertos ao público sábado e domingo, no Memorial da América Latina, na Barra Funda (zona oeste), com atrações que envolvem esporte, mobilidade, saúde e bem-estar sobre esse modal de transporte.

Serão diversas atividades distribuídas em sete arenas espalhadas pelo Memorial, com apresentações de bandas, atividades para crianças –como um circuito em que elas aprenderão a andar de bike sem rodinha–, pista para testar bicicletas mais novas do mercado, tendas de debates e palestras, além de área de exposição com as principais marcas de compra no universo das bikes.

O acesso ao festival é pelo portão 12 e a entrada é gratuita, mas é pedido 1 kg de alimento não perecível, que será doado para instituições. Para mais informações, acesse www.shimanofest.com.br.

Setores do Festival

Pista Test Ride*

Visitantes poderão testar bicicletas mais novas no mercado

> Sábado, das 10h às 17h e domingo das 10h às 16h.

Arena Kids

Crianças poderão testar suas habilidades em circuitos, participar de desafios e atividades

Sábado e domingo, às 10h

Arena Radical

Atletas profissionais realizam manobras testando suas principais habilidades

> Sábado e domingo, a partir das 10h

Bike competition

Desafio entre atletas profissionais

> Sábado, a partir das 10h30

Bike show

Variados shows, de rock a tambores japoneses

> Sábado e domingo, a partir das 10h

Espaço Mulher

Palestras, debates e aulas gratuitas de crossfit

> Sábado e domingo, a partir das 10h

Arena Mobilidade& Sustentabilidade

Debates, apresentações e discussões em torno da cultura, mercado e o segmento da bicicleta

> Sábado e domingo, a partir das 11h

Arena Expo e Arena Trend

Grandes marcas do segmento da bicicleta se reúnem para apresentar seus produtos e principais lançamentos

> Sábado e domingo, a partir das 10h

Passeio ciclístico*

Os ciclistas sairão do parque das Bicicletas, em Moema, e vão até o Memorial da América Latina

> Domingo, às 9h