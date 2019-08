Feira de emprego e estágio oferece 400 vagas na zona norte

A Prefeitura de São Paulo promove nesta sexta-feira (23) a Feira do Emprego e Estágio na zona norte. Serão 400 vagas em diferentes áreas do comércio e serviços, sendo 123 para candidatos sem experiência.

A seleção será realizada em posto do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) no Cantareira Norte Shopping – avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, no Jardim Pirituba. Candidatos serão atendidos entre 10h e 18h.

Para participar, é preciso apresentar documentos como RG, CPF, número do PIS e carteira de trabalho. Os dois últimos podem ser emitidos na hora, com apresentação de foto 3×4 para a primeira via. O evento é gratuito.

Os salários ofertados variam entre R$ 700 e R$ 800, e é preciso estar cursando ou ter completado o ensino médio. Entre as vagas ofertadas estão ainda 50 postos para aprendizes em administração, almoxarifado e atendente de telemarketing.

O Cate ainda fará uma pré-seleção para 40 vagas de motorista urbano com experiência. Para esta posição, o salário é de R$ 2 mil.