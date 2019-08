Oitavo homem mais rico do mundo, David Koch morre aos 79 anos

Morreu nesta sexta-feira (23) o empresário David Koch, um dos dez homens mais ricos do mundo, aos 79 anos. Ele foi vice-presidente da Koch Industries, multinacional americana com envolvimento na produção e distribuição de petróleo e energia.

De acordo com a Bloomberg, empresa e agência de notícias relacionada ao mercado financeiro, Koch, que também atuava como ativista político, tinha a 8ª maior fortuna do mundo, com 58,7 bilhões de dólares (cerca de R$ 240 bilhões).

Veja também:

Morre o ator Kito Junqueira, de Pantanal e Espelho Mágico, aos 71 anos

Masp resgata com mostras paralelas obras de artistas mulheres ‘apagadas’ da história

A morte de David foi anunciada por seu irmão, Charles Koch, que ocupa a 7ª posição entre os mais ricos com fortuna próxima ao familiar – eles acumularam uma grande participação acionária na Koch Industries.

De acordo com a Associated Press, David Koch teve um importante papel como doador para causas políticas conservadoras, além de grupos educacionais, médicos e culturais. Ele lutava contra um câncer de próstata há 20 anos e chegou a abrir um instituto de pesquisa para combater a doença.