Carreta derrama óleo por quilômetros na Raposo Tavares; faixa é bloqueada após acidentes

O derramamento de óleo vegetal de uma carreta causou a interdição da faixa da direita da rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, na manhã desta sexta-feira (23). A interdição vai desde Cotia, na Grande São Paulo, até a Granja Viana, na zona oeste de São Paulo – entre os quilômetros 32 e 24.

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o caso ocorreu por volta das 19h de quinta-feira (22). Equipes colocaram pó de serragem para a limpeza da pista. O trânsito ficou lento e com pontos de congestionamento da saída de Cotia até o Rodoanel.

Ouvintes da Rádio Trânsito relataram acidentes e colisões no trecho, que está com a pista escorregadia. Nesta manhã um carro capotou no km 23 no sentido da capital – ainda não há informações de feridos.

