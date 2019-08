Em defesa da Amazônia, manifestantes vão às ruas ao redor do mundo

Na última semana, o Brasil e o mundo assistiram – assustados – as queimadas na Amazônia. A destruição da floresta despertou manifestantes ao redor do mundo, que vão nesta sexta-feira (23) às ruas para tentar salvar o patrimônio da humanidade.

Em defesa da Amazônia, os participantes protestam contra políticas de meio ambiente. Dezenas de manifestações estão agendadas pelo Brasil e em mais dez países.

Veja também:

Imprensa internacional critica Brasil por queimadas na Amazônia

Disney divulga primeiro pôster do live-action de ‘A Dama e o Vagabundo’

Hoje, as mobilizações acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Curitiba. Também devem ocorrer manifestações no fim de semana (24 e 25 de agosto). A agenda, compartilhada pelo partido PSOL no Twitter, prevê atos em um total de 20 cidades:

AGENDA DE ATOS ATUALIZADA! #ActForTheAmazon Confira os atos no Brasil e no mundo em defesa da Amazônia e participe: https://t.co/qYcl8pArBZ pic.twitter.com/ufCwlawrfX — PSOL 50 (@psol50) August 23, 2019

Pelo mundo, os atos acontecem em frente às embaixadas brasileiras nas capitais Londres (Inglaterra), Madri (Espanha), Berlim (Alemanha), Genebra e Zurique (Suíça), Paris (França), Lisboa (Portugal) e Dublin (Irlanda).

Os protestos ganharam força na quinta-feira (22), com diversas repercussões internacionais, envolvendo celebridades como Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian e Madonna.

Veja imagens de protestos pelo mundo:

Embaixada do Brasil em Londres cercada pela polícia. Do outro lado, centenas de pessoas no protesto pela Amazônia. Aparentemente, não brasileiros são maioria. Imprensa e agências internacionais com forte presença. Protesto acontece também em outras capitais europeias. pic.twitter.com/Ax9CJ6chYN — Sérgio Utsch (@utsch) August 23, 2019

Frente a la embajada de Brasil, en apoyo de la convocatoria de @FridayForMadrid y @EsXrebellion

La Amazonia está siendo quemada por las políticas de Bolsonaro y el apoyo de muchos paises. Vivimos en una emergencia climatica y no #PrayforAmazonas sino que #ActForAmazonia pic.twitter.com/ujWzovcjDi — Ecologistas Madrid (@EeAmadrid) August 23, 2019

Zurique, Suíça, na frente da Embaixada pic.twitter.com/Fzo0eBHUVU — Ricardo Curi Garcia (@RicardoPipo) August 23, 2019

Protesto contra Bolsonaro diante do consulado do Brasil em genebra. Segurança reforçada. pic.twitter.com/MXK9OVWCiN — Jamil Chade (@JamilChade) August 23, 2019