Aeroporto Santos Dumont, no Rio, fecha sábado para reforma

A pista principal do aeroporto Santos Dumont, no Rio, será fechada a partir deste sábado até o dia 21 de setembro para reforma, o que vai levar a maioria dos voos que operam ali ao Aeroporto Tom Jobim, o Galeão. Nesse período, somente a pista auxiliar vai estar aberta.

Até a reabertura, preste atenção ao programar sua viagem: as distâncias entre o Galeão e alguns dos principais pontos do Rio, no centro e na zona sul, são bem maiores do que a partir do Santos Dumont (veja quadro).

No final da tarde de ontem uma viagem de Uber entre o Santos Dumont e o Theatro Municipal, no centro, saía R$ 11,20. Partindo do Galeão, ela custava

R$ 42. Para o trecho Santos-Dumont -Posto 9, em Ipanema (zona sul), o valor era de R$ 33, enquanto saindo do Galeão a viagem custava

R$ 55. Para quem vai à Barra da Tijuca (zona oeste), é vantagem descer no Galeão: esse trecho saía ontem por R$ 75, e o deslocamento a partir do Santos Dumont, R$ 123.

Gol e Latam não vão operar nenhum voo nesse período no Santos Dumont. As duas companhias vão oferecer ônibus gratuito para os passageiros entre os dois aeroportos do Rio, saindo de hora em hora, sendo necessário apresentar um documento e o localizador do voo. Os ônibus da Gol saem das 4h às 23h todos os dias dos dois aeroportos. Os da Latam partem das 4h às 20h do Santos Dumont e das 6h às 22h do Galeão.

A Azul fará a ponte aérea a partir do dia 29 e, como tem aviões menores, vai operar no Santos Dumont no período da reforma.

Santos Dumont

1,5 km (7 minutos)

6 km (7 minutos)

13,4 km (26 minutos)

35,3 km (1 hora 15 minutos)