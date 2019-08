Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta sexta, 23 de agosto

Após dois dias de queda, o dólar fechou ontem em alta de 1,15%, a R$ 4,0776 na venda. É o maior patamar desde 20 de maio (R$ 4,10485). Foi um novo dia de fraqueza para divisas emergentes em meio a dúvidas sobre a disposição do banco central dos Estados Unidos de cortar mais os juros. Investidores aguardam novidades sobre a política monetária norte-americana no discurso do chairman do Fed, Jerome Powell, em evento nesta sexta-feira (23).

O Banco Central brasileiro vendeu pelo segundo dia dólares à vista. Todo o lote ofertado, de US$ 550 milhões, foi comprado na sessão. O Ibovespa, principal índice da B3, encerrou o dia com uma desvalorização de 1,18%, aos 100.011,28 pontos.

