Vereador e filho são mortos a tiros no Rio de Janeiro

Na madrugada desta quinta-feira (22), o vereador Ismael Breve Marins (DEM), de 59 anos, e seu filho Thiago Marins, de 33 anos, foram mortos a tiros em Maricá, município no Rio de Janeiro. Os corpos foram encontrados dentro de casa no bairro Zacarias.

Investigadores da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas que ajudem a identificar os criminosos.

Segundo a cunhada do vereador, pelos menos dois homens teriam invadido a casa da família, entrado no quarto do filho do vereador e atirado nele pelo menos quatro vezes. Thiago teria morrido na hora.

Ao ouvir os disparos, o vereador foi ao corredor da casa, quando se deparou com os criminosos. Após entrar em luta corporal com um dos bandidos, o vereador foi atingido com um tiro na cabeça. A esposa do vereador, que também estava em casa, teria sido poupada pelos bandidos.

Pela página da Secretaria Municipal de Educação em uma rede social, a Prefeitura de Maricá lamentou a morte dos dois. O Diretório Regional do Democratas no Rio também divulgou uma nota de pesar pela morte de Ismael e disse estar acompanhando as investigações.

Um levantamento feito pela plataforma Fogo Cruzado mostra que, apenas em 2019, nove políticos foram baleados no Grande Rio – sete deles foram mortos. Entre eles, o jornalista Robson Giorno, dono do jornal "O Maricá", pré-candidato à prefeitura da cidade, morto no dia 25 de junho também no município.

Já no dia 18 de junho, mais um jornalista foi assassinado na cidade. Romário Silva Barros passava de carro por uma via próximo ao fórum da cidade, quando foi morto à tiros.