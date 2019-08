USP faz feira de profissões gratuita para vestibulandos em São Paulo

A 13ª edição da Feira USP e as Profissões começou nesta quinta-feira (22) na cidade de São Paulo, no Parque de Ciência e Tecnologia da USP (Universidade de São Paulo), na zona sul da capital.

O evento é aberto para estudantes do ensino médio e cursinhos que buscam orientação vocacional e informações sobre os cursos da instituição. Para participar, basta fazer uma inscrição no site do evento, que é gratuito e vai até o sábado (24).

As diferentes faculdades e cursos da universidade estarão separadas por estandes espalhados pelo parque. Além disso, o público pode esperar atividades interativas como um planetário digital, apresentações de química, física e biologia, oficina de coral e até um jogo que simula uma regata de remo.

Os estudantes ainda poderão obter informações sobre o mercado de trabalho das profissões preteridas e sobre programas de apoio de permanência estudantil, como moradia e alimentação.