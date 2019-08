Senadores da Rede entram com pedido de impeachment de Ricardo Salles

Dois senadores do partido Rede Sustentabilidade, Fabiano Contarato do Espírito Santo e Randolfe Rodrigues do Amapá, protocolam nesta quinta-feira (22) um pedido de impeachment do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente.

Os congressistas defendem que o ministro cometeu crime de responsabilidade em suas decisões no cargo. Também afirmam que, ao perseguir agentes públicos, performou atos incompatíveis com a função.

Na Câmara dos Deputados, ainda nesta quinta-feira, deputados do PSOL apresentaram requerimento para convocar Salles ao plenário para prestar esclarecimentos. O ministro, caso convocado, deverá falar sobre o aumento de incêndios na Amazônia, e prestar contas sobre a atuação dos órgãos de fiscalização ambiental durante sua gestão.

O requerimento foi feito pela vice-líder da bancada do PSOL, Fernanda Melchionna, e assinado por todos os deputados federais do partido.