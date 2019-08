Previsão do Tempo: Sexta-feira terá chuvas pela manhã e frio o dia todo em SP

Embora a frente fria esteja, grau por grau, perdendo força, a sexta-feira (23) ainda será fria na capital paulista. Amanhã, a máxima aumenta em alguns graus, porém a chuva e o tempo fechado mantém a sensação de frio.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas aponta para uma madrugada de céu encoberto, que evolui para uma manhã chuvosa. O frio chega a 13ºC neste período.

Podem cair pancadas mais fortes de chuva, que no entanto duram pouco. Esta chuva é provocada pela chegada de uma área de baixa pressão atmosférica que vem do sul do país, e que atinge tanto a capital quanto a região metropolitana.

Durante a tarde, o sol pode aparecer brevemente, porém o céu permanece nublado pela maior parte do tempo. Neste momento, a temperatura atinge até 20ºC – uma máxima dois graus mais quente que na quinta-feira.

A noite termina nublada, sem previsão de chuva.