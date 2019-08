Operação policial detém 17 na Cracolândia

O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 22, a Operação de Campo de Polícia Judiciária Cracolândia 2019. A tática busca combater o tráfico na região da Nova Luz, no Centro de São Paulo.



Os policiais do Denarc preenderam 10 suspeitos em oito hotéis e pensões, sob acusação de tráfico. Outros sete indivíduos foram detidos em flagrante durante ações de tráfico de entorpecentes. O número totaliza 17 presos, sendo que a Operação começou com 20 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão.

Foram apreendidas também três armas de fogo, cinco celulares e em torno de 21 kg de drogas. Entre elas, estão 1kg de cocaína, 10kg de maconha, 1,5kg de crack, 8kg de lança perfume e 18 gramas de haxixe.

Os mandados são resultados de seis meses de investigação realizado pela 6ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise). Segundo o delegado-geral de Polícia, Rui Ferraz Pontes, o trabalho não se encerrou e vai continuar nos dias que se seguem.

Oficiais alegam que a operação foi tranquila, e afirmam não ter feito uso da força. Ao todo, participaram 566 agentes, 140 viaturas e uma aeronave da Polícia Civil. Ainda de acordo com o delegado, o crime organizado tem diminuído na região: "eles temem a presença da PM, da GCM, diuturnamente e do próprio Denarc".