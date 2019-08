Novas regras de Trump faz crianças serem detidas sem prazo para a liberdade

O governo Trump divulgou nesta quarta-feira novas regras que permitirão às autoridades deter famílias de imigrantes por tempo indeterminado enquanto juízes consideram conceder-lhes (ou não) asilo nos EUA. As regras, que certamente trarão um desafio legal, substituirão um acordo de 1997 que limita o tempo que as autoridades de imigração dos EUA podem deter as crianças imigrantes. O acordo é geralmente interpretado no sentido de que famílias devem ser liberadas dentro de 20 dias no máximo.

Autoridades do governo culpam o chamado acordo “Flores” pelo aumento na imigração, especialmente de famílias da América Central, dizendo que ele incentiva os imigrantes a levarem crianças para que possam ser libertados nos EUA enquanto seus processos judiciais estão pendentes.

As famílias normalmente têm que esperar vários meses para que seus casos passem pelo tribunal de imigração, e a nova regra permitirá que o Departamento de Segurança Interna mantenha essas famílias em centros de detenção.

Presidente quer fim de cidadania por nascimento

O presidente Donald Trump disse ontem que está considerando seriamente abolir a cidadania por nascimento nos EUA em duas situações: para crianças nascidas no país que sejam filhos de quem não é cidadão americano e para imigrantes que entraram no território ilegalmente. Mas esse direito é garantido pela Constituição dos EUA. A 14ª emenda foi ratificada em 1868, após a Guerra Civil, para assegurar a ex-escravos e seus descendentes a mesma proteção dos demais cidadãos perante a lei.