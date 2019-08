Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta quinta, 22 de agosto

O dólar fechou na quarta (21) em queda de 0,50%, a R$ 4,0314 na venda. Na terça-feira, a cotação havia recuado 0,40%. Desde os dias 17 e 18 de julho a moeda americana não registrava duas quedas consecutivas.

O mercado cambial refletiu o apetite por risco no exterior. O dia também foi marcado pela início da nova estratégia de atuação do Banco Central no câmbio, com venda de dólares das reservas, algo que não ocorria desde 2009. Não houve demanda, no entanto, pelos US$ 550 milhões ofertados. Um novo leilão ocorre hoje.

A aguardada ata da última reunião de política monetária do Fed, o banco central dos EUA, divulgada à tarde, teve efeito limitado nos mercados. Os membros do Fomc debateram cortar os juros de forma mais agressiva, mas se mantiveram unidos na intenção de evitar sinalizações de mais cortes de juros.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar

Euro

Bitcoin