Brasil alcança 74 mil focos de fogo, recorde em 7 anos

O Brasil registrou o maior número de queimadas dos últimos sete anos, com 53% dos focos concentrados na Amazônia. Do início de janeiro até esta quarta-feira, satélites monitorados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) registraram total de 75.335 casos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento é de 84%.

Dados atualizados ontem pelo instituto mostram 2.493 focos em atividades nas últimas 24 horas. A salto nas queimadas é acompanhado também pelos satélites da Nasa, agência espacial norte-americana, que divulgou ontem imagens que mostram nuvens de fumaça sobre os estados do Mato Grosso e Rondônia. De acordo com o Inpe, o Mato Grosso lidera em número de focos, com 13.999 casos, seguido do Pará, 9.818.

Na segunda-feira, o céu escureceu às 16h em cidades da Grande São Paulo, fenômeno associado por meteorologistas às intensas queimadas no interior do país.

O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o tema na manhã de ontem, quando relacionou o corte de verba para as ONGs com os episódios. “Pode estar havendo, não estou afirmando, ação criminosa desses ‘ongueiros’ para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil.” Ele culpou também os governadores pelo problema. “Olha só, tem governador, não quero citar nome, que está conivente com o que está acontecendo.”

A fala trouxe reação das ONGs. O Observatório do Clima, rede com 50 organizações, disse que os incêndios são sintoma da antipolítica ambiental do governo. Outras 118 ONGs assinaram manifesto em que afirmam que o presidente “deve agir com responsabilidade e provar o que diz”.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, foi vaiado ontem Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, realizada em Salvador (BA). Ele visitou mais tarde o centro de combate às queimadas de Cuiabá (MT). “É uma situação realmente preocupante, agravada pelo clima seco, pelo calor. Tanto o ICMBio quanto o Ibama estão com todas as suas equipes de brigadistas, equipamentos, aeronaves e recursos disponíveis para apoiar os governos dos estados nesse combate às queimadas.”

A hashtag #PrayForAmazonia ficou no topo dos temas mais comentados do mundo ontem no Twitter

“Salve a Amazônia e apoie os protetores da floresta”

Modelo Gisele Bündchen

“É assustador pensar que a Amazônia está em chamas há 16 dias com literalmente nenhuma cobertura da mídia”

Texto reproduzido pelo ator Leornado DiCaprio

“A floresta veio até aqui pedir socorro! Nosso ar está doente. Vamos esperar ficarmos sem água para acordar?”

Ativista Luisa Mell

A importância da Amazônia para o mundo

Bioma mais atingido pelas queimadas neste ano, a Amazônia é considerada estratégica para o equilíbrio do clima no mundo.

O porta-voz do Greenpeace Danicley de Aguiar explica que a floresta concentra alta quantidade de gás carbônico e, após absorvê-lo, devolve à natureza oxigênio. O carbono é relacionado ao efeito estufa e o aquecimento global. “Não é a toa que os europeus têm se preocupado tanto com a Amazônia. A cada hectare de floresta perdido são liberados muitos carbonos. Ela é reguladora de temperatura global.”

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a Amazônia guarda 2.500 espécies de árvores (ou um terço de toda a madeira tropical do mundo) e 30 mil espécies de plantas.