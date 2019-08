‘Sem Barreiras’: Prefeitura promove acessibilidade e artistas com deficiência em festival

Diversos pontos da cidade de São Paulo recebem entre os dias 17 a 22 de setembro uma programação especial do “Sem Barreiras – Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência”. O evento, organizado pela prefeitura com parceria de instituições culturais, busca promover uma experiência inclusiva com mais de 100 atrações.

O projeto vai um passo além da Virada Cultural deste ano, que ofereceu mais de 70 espetáculos acessíveis com tradução em libras, além de áreas reservadas para pessoas com deficiência. A programação do “Sem Barreiras” conta com apresentações de circo, dança, música, teatro e poesia, além de exposições, debates e palestras.

A abertura do festival será no dia 17, às 18h, no Itaú Cultural (av. Paulista, 149). O evento conta com o espetáculo Nas Vizinhanças de Renata e o lançamento do app Cultura Acessível, que vai reunir a programação cultural da cidade de São Paulo com informações de acessibilidade.

Além de buscar atrair um público inclusivo, o “Sem Barreiras” também incluiu artistas com deficiência entre os eventos. A prefeitura afirmou que irá divulgar a programação do evento em breve.