Morador de Santo André vai acompanhar obras da Sabesp para acabar com falta de água

A Sabesp iniciou na terça-feira (20), junto à Prefeitura de Santo André, a primeira etapa de uma série de obras com o objetivo de acabar com a falta de água. Os moradores poderão acompanhar o andamento por meio de um QR Code – uma espécie de código de barras. Quando acessada com o auxílio de um celular, a ferramenta dará acesso a um vídeo com mais informações sobre a intervenção.

A primeira etapa consiste na duplicação de uma adutora que abastece o bairro Erasmo Assunção, no Segundo Subsdistrito. Segundo a Sabesp, a duplicação vai beneficiar 160 mil pessoas e será concluída em novembro.

A obra iniciada na terça, somada aos trabalhos que serão realizados no dia 27 deste mês e no dia 3 de setembro “vai garantir o abastecimento de 60% do município”, afirmou Roberto Tavares de Souza, superintendente da Unidade de Negócio Centro da Sabesp.

A segunda etapa, segundo ele, vai atender os 40% restantes, “garantindo o abastecimento de 100% de Santo André até 22 dezembro”.

O que será feito

Serão investidos R$ 21 milhões na ampliação da distribuição de água, na duplicação de adutoras (com a implantação de novas redes de água) e no tratamento do esgoto. Entre os bairros que serão atendidos estão o Erasmo Assunção, Camilópolis e Parque América, alcançando ao todo cerca de 400 mil moradores da cidade.

O contrato assinado entre a Sabesp e a prefeitura com duração de 40 anos prevê investimento de cerca de R$ 1,5 bilhão durante o período.