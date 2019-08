Parque do Ibirapuera completa 65 anos de olho no futuro

Há exatos 65 anos, a cidade ganhava aquele que se tornaria seu mais famoso parque. O Ibirapuera tem uma programação especial para celebrar a data (veja abaixo), enquanto seu futuro é discutido com a elaboração do Plano Diretor e, depois, com sua gestão passando à iniciativa privada.

O Plano Diretor está em consulta pública pela internet até domingo, no link https://participe.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/pdp-ibirapuera – e é possível fazer sugestões. Paralelamente, são realizados fóruns e audiências públicas.

A última foi na semana passada, na Câmara, com ainda muitos pontos carentes de definição, na visão de conselheiros do parque e até do Ministério Público.

Um dos representantes do Conselho Gestor do Ibirapuera, Claudio Neslinguer, disse que o texto ainda não deixa claro o que se pretende para o futuro, “traçando apenas direções para a gestão cotidiana”. Para o promotor Carlos Henrique Prestes Camargo, a minuta teve avanços, mas falta incluir demandas, como a retirada da Escola de Jardinagem da concessão.

A elaboração do Plano Diretor é condição para que a gestão do parque seja assumida pela Construcap, que venceu a concessão do espaço. A empresa tem participado de reuniões e fóruns.

Os próximos e últimos encontros previstos são no sábado, uma audiência pública das 10h às 13h, e no dia 27, um fórum temático sobre a água no parque, das 18h30 às 21h30. Ambos serão na UMAPaz (avenida Quarto Centenário, 1.268 – portão 7-A). São oportunidades de opinar sobre o futuro do Ibirapuera. Se puder, participe!

Confira o roteiro da comemoração:

Quarta-feira



#VemPassarinhar

7h às 10h

Local: UMAPAZ, portão 7-A

Objetivo: promover o avistamento amador de aves; tem duração de 3 h. Recomenda-se uso de roupas e calçados confortáveis; equipamentos complementares (binóculos e similares) são bem-vindos, mas não essenciais.



Dança Circular

9h às 10h

Local: Serraria, portão 7

Objetivo: a prática milenar propõe desenvolver o autoconhecimento e o conhecimento do próximo por meio de uma experiência harmoniosa, integrada e agradável.



Meditação

11h às 12h30

Local: UMAPAZ, portão 7-A

Objetivo: apresentar a prática na qual o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente num objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional.



Conversa com Heraldo Guiaro – Diretor do parque Ibirapuera

13h30 às 15h30

Local: UMAPAZ, portão 7-A

Inscrição: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_jardinagem/programacao_mensal/index.php?p=279290

Objetivo: com onze anos de “Ibirapuera” (dos quais 5 como diretor), o engenheiro agrônomo Heraldo Guiaro traz importantes contribuições pessoais sobre o parque, a cidade e do indivíduo.



Recreação Ambiental

14h às 17h

Local: UMAPAZ, portão 7-A

Inscrição: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/formacao_em_educacao_ambiental/programacao_mensal/index.php?p=281367

Objetivo: por meio da recreação, trabalhar vivências ambientais para a aprendizagem lúdica a todos os públicos e faixas etárias, inclusive portadores de necessidades especiais.



Apresentação banda da Guarda Civil Metropolitana

16h às 17h

Local: Praça do Porquinho, portão 6



Visita Guiada Histórica

17h

Local: OCA, portão 2

(Sábado e domingo às 17h30)

Objetivo: narrar a trajetória do espaço e seu contexto histórico, segundo a educadora Larissa Lanza.



Banda de Jazz Paralelas

17h às 20h

Local: Trajeto itinerante pelo parque



Uma Noite no Jardim – Lanternas pelo jardim das esculturas do MAM

18h30

Local: MAM, portão 3-A

(Chegar com meia hora de antecedência na recepção do museu)

Objetivo: promover uma visita mediada com lanternas ao jardim das esculturas do MAM



Projeção de documentários ao ar livre – Conservação de esculturas em espaços públicos e "Pixinguinha e a Velha Guarda"

19h às 21h

Local: MAM, portão 2

Objetivo: apresentar o documentário Conservação de Esculturas em Espaços Públicos (produção Infoarte) e o curta Pixinguinha e a Velha Guarda (Ricardo Dias e Thomaz Farkas), que ficou perdido por 50 anos e resgata a apresentação do músico em abril de 1954, nos festejos do Quarto Centenário da cidade de São Paulo.



Apresentação da Fonte Luminosa

20h às 20h30

Local: Fonte Multimídia, portão 9

(Todos os dias até domingo)

Objetivo: atração artística especialmente programada para o aniversário do Parque Ibirapuera.



Quinta-feira



Conversa com Rita Alves – Literatura no parque urbano

10h às 12h

Local: UMAPAZ, portão 7-A

Inscrição: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_jardinagem/programacao_mensal/index.php?p=279289



Banda Itinerante da Marinha

16h30 às 17h30

Local: portão 3







Sexta-feira



Oficina MiniJardins

9h às 12h

Local: UMAPAZ, portão 7-A

Inscrição: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_jardinagem/programacao_mensal/index.php?p=279287



Apresentação de obra audiovisual comissionada para Bienal de Veneza: Swinguerra

Horário: 9h às 19h

Local: portão 3-A

(Também no sábado)

Objetivo: apresentar de forma inédita os trabalhos que o Brasil enviou para a Bienal de Veneza.



Arte Marcial Tai Chi

Horário: 10h30 às 12h

Local: UMAPAZ, portão 7-A

Inscrição: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/formacao_em_educacao_ambiental/programacao_mensal/index.php?p=281385

Objetivo: apresentar esta arte marcial chinesa interna, reconhecida também como uma forma de meditação em movimento.

Sábado



1ª Ocupa OCA das Mina – Atividades de e para o universo feminino jovem

10h às 17h

Local: OCA, portão 1 ou 2

(No domingo também)

Objetivo: valorizar as atividades de e para o universo feminino jovem, em diversas atividades culturais.



Roda de conversas com artistas das obras da Bienal de Veneza

14h

Local: Bienal, portão 2

Objetivo: promover um debate com o público sobre os autores das obras em exposição que participaram da Bienal de Veneza.



Oficina “Promessas e Bordados” – Vivência do bordado, produzindo a confecção e ornamentação do couro do boi

15h

Local: Museu Afro, portão 10

Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFsiETFmwBhcClP6Jkpdy8M9LRJCEkLoqM2D-MZhiXKBSWxA/viewform



Coral da Guarda Civil Metropolitana

15h às 16h

Local: Palco Arenas de Eventos, portão 10

Domingo



Banda do Exército

10h às 12h

Local: Praça da Paz, portão 8



Pista com skate, patinete e patins à disposição

9h às 17h

Local: Arena de Eventos, portão 10

Objetivo: estimular o visitante a conhecer os equipamentos dos esportes em questão



Visita ao jardim das esculturas do MAM

10h30

Local: MAM, portão 3-A

Objetivo: apresentar as esculturas em exposição no jardim do Museu de Arte Moderna



Visita à exposição em cartaz no Museu Afro

14h

Local: Museu Afro, portão 10



Sessão “Planetas do Universo"

17h às 18h40

Local: Planetário do Ibirapuera, portão 10

Requer ingressos antecipados gratuitos: http://www.ticketfacil.com.br/eventos/ppi-sessao-cidada-planetas-do-universo.aspx

Objetivo: questionar se haveria vida em outros mundos, já que astrônomos encontraram mais de três mil planetas ao redor de outras estrelas, e também para refletirem sobre nosso papel na preservação da Terra para as futuras gerações.



Projeção de documentários ao ar livre – Conservação de esculturas em espaços públicos e "Pixinguinha e a Velha Guarda"

18h30 às 20h30

Local: MAM, portão 2



Coletivos de samba, cultura popular e teatro "Encontro Estéticas da Periferia"

19h

Local: Auditório Itaú Cultural, portão 2