‘Não consigo aceitar sua partida’, diz namorada de Rafael Miguel

Isabela Tibcherani, namorada de Rafael Miguel, fez um novo desabafo no Instagram nessa terça-feira, 21.

"De certo modo, sinto você vivo em mim, muitas das vezes, quando penso em você ou passo pelo lugar do nosso primeiro beijo e dou um sorriso involuntário, ou quando olho para o céu e vejo a Lua, radiante, e penso no quanto você era apaixonado por ela. Acordar, todos os dias, e estampar um sorriso no rosto para 'seguir em frente' de cabeça erguida é duro, é triste, porque ainda não vi propósito, mas, posso esperar. E, enquanto espero, vou pensar e lembrar de você, com todo amor do mundo, o amor que você me deu. E que a vida ainda possa nos sorrir, de novo!", finalizou.

Rafael e os pais dele, João Alcísio e Miriam Miguel, foram assassinados pelo pai de Isabela, Paulo Cupertino Matias, no dia 9 de junho na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o ator foi atingido por um tiro na cabeça, um no peito, três nas costas e dois no braço esquerdo. Já seu pai levou quatro tiros, enquanto a mãe perdeu a vida com um tiro no peito e outro no ombro.

O autor dos disparos, que não aceitava o namoro da filha com o jovem, continua foragido. Veja fotos divulgadas pela Polícia para identificação de Paulo Cupertino: