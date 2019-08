Governador do RS interrompe viagem ao Uruguai após atentado em Charqueadas

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou que retornará ao Brasil após uma tentativa de atentado numa escola em Charqueadas, no Rio Grande do Sul.

Enquanto isso, o governador em exercício, Delegado Randolfo, está se deslocando junto ao secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Junior para a cidade.

Estou retornando para Porto Alegre e tomei conhecimento do ocorrido em Charqueadas, no IEE Assis Chateaubriand. Já conversei com o Vice-Governador, @DelegadoRanolfo, que está se deslocando para acompanhar investigações, apoio aos alunos e suas famílias e comunidade escolar.

