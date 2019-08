Saiba como traduzir textos de imagens e fotografias com aplicativo do Google

Uma viagem para um país estrangeiro pode ser estressante se o turista não souber falar a língua nativa do local. Um cardápio em um restaurante, uma placa de rua ou um aviso importante do hotel podem atrasar o planejamento do viajante com pausas para tentativas de decifrar outros idiomas.

E nem é preciso sair do país para encontrar dificuldades em traduzir textos impressos em outras línguas – pode ser o encarte de um CD ou um livro importado com uma palavra desconhecida.

Pensando nisso, o Google oferece o recurso Lens, agora também disponível para o aplicativo Google Go – navegador leve, de apenas 5 MB, exclusivo ao sistema operacional Android. Com ele, é possível fotografar e traduzir instantaneamente frases para qualquer idioma desejado – como já ocorre há anos com o tradutor da empresa.

O recurso utiliza inteligência artificial para reconhecer palavras em uma imagem e torná-las acessíveis por uma tradução rápida. Para utilizá-lo, é preciso apontar a câmera e fotografar o texto que deseja adaptar.

Depois, é possível optar por traduzi-lo, lê-lo ou pesquisar alguma palavra específica do texto no Google. O Lens ainda está disponível em um aplicativo próprio para Android e nos serviços Google Assistente e Google Photos – neste último, também para iOS.