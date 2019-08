Celular de sequestrador de ônibus no RJ é localizado pela polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro localizou nesta quarta-feira (21) o celular do jovem que sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói, Willian Augusto da Silva. Com o achado, as equipes do setor de inteligência estão tentando obter acesso ao conteúdo do aparelho para descobrir se o sequestrador agiu sozinho.

Os investigadores também analisam imagens de câmeras de segurança para entender o passo a passo da ação.

Veja também:

Governo suspende edital com séries LGBT após críticas de Bolsonaro

Raul Seixas: 30 anos após a morte do ‘Maluco Beleza’, letras continuam atuais

Mais de 50 pessoas, entre reféns, policiais, familiares de Willian e o motorista do coletivo, já prestaram depoimento na delegacia de homicídios de Niterói, na região metropolitana do Rio. A Secretaria de Vitimização do Estado informou que todos os parentes do jovem e as vítimas do sequestro terão direito a acompanhamento psicológico.

Depois de um cerco de mais de três horas na ponte, Willian foi atingido por seis disparos de um atirador de elite da PM (Polícia Militar) do Rio e acabou morrendo.

A motivação do sequestro ainda não foi esclarecida, mas os familiares disseram aos policiais que o jovem passava por uma depressão.