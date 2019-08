Prefeitura vai disponibilizar postos móveis castração gratuita a cães e gatos

Cinco caminhões da Prefeitura de São Paulo cruzarão os bairros da cidade com centros cirúrgicos móveis para fazer a castração de animais domésticos. A iniciativa foi nomeada Castramóvel, e começou nesta quarta-feira (21).

O objetivo é garantir mais de 24 mil castrações em regiões carentes da cidade, com foco nas zonas Norte, Sul e Leste. Estima-se que entre 80 e 150 animais sejam atendidos por dia em cada unidade.

O serviço está disponível a cães e gatos domésticos, com idade entre 3 meses e 10 anos. O dono precisa comparecer aos locais de castração um dia antes, portando seu CPF, RG, comprovante de residência e também um atestado de vacinação contra raiva, caso o bichinho esteja vacinado. A cirurgia é agendada no mesmo dia, e o tutor receberá as orientações necessárias para cuidar do "paciente".

Na data da castração, o animal também recebe, gratuitamente, seu Registro Geral do Animal (RGA) e uma identificação por microchip, que auxilia em caso de perda ou fuga. Caso já não tenha tomado, o pet também receberá a vacina contra raiva.

Confira a seguir o cronograma inicial das castrações. Ainda há datas a serem anunciadas, e a Prefeitura comprometeu-se a divulgar a chegada do "Castramóvel" a diferentes bairros de São Paulo.