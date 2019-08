Carreata de vans ocupa marginal Tietê e protesta contra lei sobre transporte pirata

Motoristas de vans realizam um protesto na manhã desta terça-feira em importantes vias da Grande São Paulo. O grupo, que se manifesta contra a Lei 13.855/19, faz uma carreata.

Veja também:

São Paulo ganha 45 casos de sarampo por dia

Parque Ibirapuera completa 65 anos de olho no futuro

Os veículos chegaram a bloquear parcialmente a pista expressa da rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na altura do km 231. De lá, as vans foram para a pista local da marginal Tietê, sentido Castello Branco. O ato é acompanhado pela Polícia Militar.

Lei 13.855/19

Os motoristas protestam contra a Lei 13.855/19, que aumenta a punição para transporte escolar e de passageiros sem licença dos órgãos competentes. As punições, até então graves, passaram a ser gravíssimas com penalidade de remoção do veículo.