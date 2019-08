Bruno e Marrone são nomeados embaixadores do turismo brasileiro

A dupla sertaneja dona dos sucessos "Dormi na Praça" e "Boate Azul" ganhou na terça-feira (20) mais um título – inesperado – em sua carreira. Bruno e Marrone foram nomeados embaixadores do turismo brasileiro pela Embratur (Empresa Brasileira de Turismo).

Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do instituto de turismo, Gilson Machado Neto, os cantores assinaram o diploma do cargo. A partir de agora, eles têm a missão voluntária de divulgar a cultura brasileira em suas mídias sociais e atrair viajantes internacionais. Juntos, os dois têm mais de 10 milhões de seguidores nas redes.

Argumentando acerca da razão de sua escolha, o presidente da Embratur reconheceu a influência musical da dupla no país e afirmou ter certeza de que "a nossa cultura será ainda mais difundida e mais turistas se interessarão pelo Brasil".

Recentemente, também foram nomeados embaixadores o biólogo e apresentador de TV Richard Rasmussen (ecoturismo) e o mestre de jiu-jítsu Renzo Gracie (internacional).