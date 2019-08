Alemanha: ‘Carrossel nazista’ é flagrado em parque de diversões

Parecia ser um carrossel igual a tantos outros num parque de diversões igual a tantos outros na cidade alemã de Löffingen. O problema só foi visto já com a máquina em funcionamento: diante do olhar espantado de adultos e crianças surgiram duas suásticas gigantes girando no céu da Alemanha. A atração foi prontamente suspensa e, como está, tem os dias contados.

O proprietário do parque de diversões, Rüdiger Braun, falou em entrevista à Euronews sobre a solução encontrada para manter o brinquedo no parque, mas sem deixar ninguém constrangido: “Já foi decidido juntamente com os fabricantes substituir este modelo. Será revisto, e em vez de quatro braços, teremos apenas três”. O caso fez furor nas redes sociais.