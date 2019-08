Vale-transporte volta a permitir apenas 2 viagens de ônibus no período de três horas

Desde segunda-feira (19), o vale-transporte paulistano voltou a permitir apenas embarques em dois ônibus diferentes por três horas com uma tarifa e cada passagem voltou a custar R$ 4,57 para os empregadores que depositam o benefício nos bilhetes de seus funcionários.

Isso porque a Prefeitura de São Paulo derrubou no STJ (Supremo Tribunal de Justiça) a liminar que garantia quatro embarques em ônibus diferentes em três horas e o valor de R$ 4,30.

Em nota, o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) afirmou que “aumentar o valor e diminuir a integração do vale-transporte do dia para a noite demonstra o descaso da prefeitura com o cidadão” e que irá, juntamente com a Defensoria Pública, recorrer da decisão do STJ.

Veja também:

Primeiro-ministro da Itália renuncia e culpa oposição por crise

São Caetano lança programa de entrega de remédios em casa