Sequestrador de Washington Olivetto é extraditado para o Chile

O sequestrador do publicitário Washington Olivetto, Maurício Hernandez Norambuena foi extraditado na madrugada desta terça-feira (20) para o Chile. No país dele, Norambuena foi condenado à prisão perpétua por ter participado do assassinato do senador Jaime Guzmán, em abril de 1991, e do sequestro de Cristián Del Rio, filho do dono do jornal El Mercúrio, em setembro de 1991.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, “houve um comprometimento formal do governo do Chile com a não execução de penas não previstas na Constituição Brasileira”. “Dentre elas”, diz nota do ministério, “prisão perpétua e pena de morte”.

A condição, já prevista pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 2009, não era aceita pelo governo chileno, que agora com o presidente Sebastian Piñera mudou seu posicionamento.

No último dia 16, Norambuena foi transferido da Penitenciária de Avaré, no interior de São Paulo, para a carceragem da Polícia Federal em São Paulo — procedimento preparatório para atos de extradição. Sua defesa descreveu a transferência como algo feito “na surdina”, sem que advogados ou familiares fossem informados. Os advogados protocolaram ontem no STF pedido de habeas corpus contra a extradição do preso.

No Brasil, Norambuena foi condenado a 30 anos de prisão por manter em cativeiro por 53 dias, com a ajuda de outras cinco pessoas, o publicitário Washington Olivetto. Ele exigia resgate de R$ 10 milhões.