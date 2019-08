Quadrilha investigada pelo contrabando de migrantes é alvo de operação da PF

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta terça-feira (20) a operação Big Five, que investiga o contrabando de migrantes. O alvo da ação é uma quadrilha que organizava o ingresso ilegal de pessoas aos Estados Unidos, por meio de documentos falsos.

São cumpridos três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão em São Paulo.

O inquérito policial teve início em julho de 2018, quando foi noticiado que estrangeiros domiciliados na capital paulista estariam liderando organização criminosa voltada à prática de migração ilegal. Apurou-se que o grupo criminoso providenciava passaportes e vistos brasileiros falsos em países da África Oriental, de onde partiam os migrantes com destino a São Paulo. Aqui, eles eram recebidos pela organização e permaneciam hospedados em hotel até seguirem para Rio Branco, no Acre. Lá, atravessavam para o Peru e prosseguiam por via terrestre até a fronteira do México com os EUA.

Dentre os migrantes enviados ilegalmente aos EUA, estão dois somalis suspeitos de terrorismo, que foram presos. Também se identificou que um dos membros do grupo divulgava símbolos e personagens nazistas na sua página em rede social.

Os investigados responderão por crimes de contrabando de migrantes, organização criminosa, falsificação de documento público e divulgação do nazismo, com penas de 3 a 8 anos de prisão.