Empresa de investimento deixa prejuízo milionário

Um grupo de investidores levou um prejuízo milionário após aplicarem seus recursos em uma gestora que atuava sem autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Cálculos preliminares indicam que a perda total supera os R$ 60 milhões.

A Miner Investimentos encerrou as atividades no início do mês. Um processo administrativo foi aberto na CVM e o caso já está sendo investigado pela Polícia Federal.

Um profissional liberal, que conheceu a Miner por indicação de um amigo, disse que a rentabilidade oferecida pela empresa era atraente. “Girava em torno de 5 a 6% (ao mês), que é obviamente bem acima da renda fixa. Depois, você começa a olhar e entender que muitas coisas realmente não fecham. A sensação é de impotência e de frustração por não ter percebido os sinais”, disse.

Por telefone, Geraldo Alves Vieira, um dos proprietários da Miner, disse ao investidor e que a única coisa que poderia fazer é pagar um pequeno saldo que havia sobrado. “O problema é que eu estou com processo na CVM, estou com a Polícia Federal na minha cola. Eu sei que eu prejudiquei um monte de gente”, afirmou o sócio na conversa gravada pelo cliente.

Vieira disse ainda que um dos investidores perderia R$ 1 milhão. “Alguns já me ameaçaram aqui, ameaçaram de morte, ameaçaram milha família… Não vou ter dinheiro para pagar a CVM, multa nenhuma, e a Polícia Federal vai me prender em alguns dias. Enfim, foi uma catástrofe.”

Em nota, a gestora, com sede em São Paulo, afirmou que o encerramento de suas atividades ocorreu após recomendação da CVM, que mudou o entendimento que permitia que sociedades de cotas em participação como a Miner pudessem atuar em negócios no mercado de valores.

A empresa alegou ainda que registrou perdas de 75,27% por ter sido vítima de golpe da JJ Invest, empresa do Rio de Janeiro que teria sumido com R$ 170 milhões de investidores em todo o país. Jonas Jaimovick, dono da JJ Invest, é procurado pela polícia por crimes financeiros.

A Miner entrou com uma ação judicial na Justiça do Rio contra a gestora para recuperar os valores. “Enquanto isso não ocorre, os recursos disponíveis — relativos a 24,73% dos ativos — estão sendo repassados às contas dos cotistas da Miner”, disse a empresa.

A empresa disse que todos os cerca de 1.100 sócios já receberam em igual proporção. “E que o prejuízo decorrente do golpe sofrido pela Miner foi dividido igualmente entre todos, inclusive os sócios ostensivos, que também foram prejudicados”, afirmou.

A Miner ressaltou ainda que informava aos seus cotistas que os seus investimentos eram de alto risco, sujeitos a oscilações bruscas e a prejuízos. “Comunicados e o site da empresa alertavam para que os investidores não destinassem mais do que 20% do seu patrimônio à SCP, que aplicavam os recursos em ativos negociados na Bolsa de Valores (B3)”, disse.

‘É preciso desconfiar’, diz economista

O investidor deve desconfiar de promessas de retorno muito elevado de uma aplicação. A recomendação é de Alex Agostini, economista-chefe da Austin Ratings.

“Não dá para acreditar que com uma taxa básica de juros que está no seu menor nível histórico, que é 6% ao ano, alguém vai lhe dar rendimento de 5% ao mês”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que o investidor deve investigar na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) se a empresa tem autorização para atuar no mercado.

“Se não houver qualquer registro ou autorização, então não faça qualquer negócio com a empresa ou mesmo com pessoas”, disse, lembrando que existe o agente autônomo que pode atuar desde que tenha autorização da CVM.