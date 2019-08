Descomplica SP chega ao bairro do Butantã, em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta terça-feira (dia 20) mais uma unidade do Descomplica SP, serviço conhecido como Poupatempo municipal, desta vez na região do bairro do Butantã, na zona Oeste da capital.

A unidade dispõe de cerca de 300 serviços, de 11 órgãos e secretarias, como a recolocação no mercado de trabalho, o pedido de Seguro Desemprego, a solicitação de Bilhete Único para Idoso e Pessoa com Deficiência, além da emissão da Carteira de Trabalho, entre tantos outros. Conta, ainda, com totens para realização dos serviços do Poupatempo, como a solicitação de 2ª via do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e da SPTrans, com validação de créditos do Bilhete Único, além de correspondente bancário do Banco do Brasil.

A unidade fica na rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 201, Butantã, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.