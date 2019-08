Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta terça, 20 de agosto

O dólar fechou em alta de 1,60%, a R$ 4,0677 na venda, maior nível de fechamento desde 20 de maio (R$ 4,10485 na venda). Em agosto, a moeda norte-americana acumula uma valorização de 6,16%. Nas casas de câmbio, por volta das 20h de ontem, o dólar era vendido entre R$ 4,46 e R$ 4,49 no cartão pré-pago. Em espécie, custava de R$ 4,25 a R$ 4,27, segundo o site Melhor Câmbio.

O real acompanhou o comportamento das moedas emergentes com o fortalecimento global do dólar, em meio a mais dúvidas sobre novas quedas de juros nos Estados Unidos.

Segundo Pedro Coelho Afonso, economista-chefe da PCA Capital, há também sinais muito fortes de uma possível recessão global, citando a queda da economia da Alemanha no segundo trimestre e o crescimento na produção industrial na China, abaixo do esperado e o pior em muitos anos.

“São muitos sinais de uma possível crise global à vista. Muito mais do que com a crise na Argentina, a economia brasileira pode ter muitos problemas com essa possível crise nos mercados globais”, afirma. Para conter a alta do dólar, o Banco Central irá vender dólar, das reservas internacionais, à vista a partir de quarta-feira (21) por uma semana.

André Perfeito, economista-chefe da Necton, avalia que o BC deve atuar no câmbio novamente e com maior vigor. “Nos preocupa, contudo, se a autoridade monetária mostrar as cartas antes de atuar, ou seja, mostrar o tamanho da munição em termos de uso de reservas. Isso seria uma escalada onde o mercado iria especular fortemente contra o dado patamar”, afirma.

Economistas consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para o câmbio ao final do ano, de R$ 3,75 para R$ 3,78. Para 2020, a estimativa subiu de R$ 3,80 para R$ 3,81.

A Necton Investimentos vê a moeda norte-americana a R$ 4,05 no final deste ano. “Não iremos alterar a projeção ainda e manteremos neste patamar, mas a persistir os ruídos externos seremos forçados a revisar os valores”, diz André Perfeito.

