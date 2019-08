Brasil considera listar Hezbollah como terrorista

O governo brasileiro cogita classificar o movimento libanês Hezbollah como uma organização terrorista. Segundo informaram três pessoas com conhecimento do assunto à agência Bloomberg, funcionários do governo estão avaliando as opções para prosseguir com a ideia, que não é vista com unanimidade pela alta cúpula de Brasília.

De acordo com as declarações das fontes, que solicitaram anonimato, a medida não seria facilmente implementável devido a particularidades da lei brasileira.

Atualmente, o Brasil só considera como terroristas grupos que receberam essa designação do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), entre eles a al-Qaeda e o Estado Islâmico.

A proposta faz parte dos esforços de Bolsonaro para criar vínculos mais fortes com Donald Trump, com quem também busca fechar um acordo comercial.

Se adotada, a medida poderia dificultar as relações entre o Brasil e o Irã (aliado do Hezbollah), que importa cerca de US$ 2,5 bilhões (aproximadamente R$ 10 bilhões) por ano em produtos brasileiros, e com a influente comunidade libanesa no Brasil. Ou pior: segundo uma das fontes, membros do governo temem que a medida transforme o país em alvo de terroristas xiitas.

Hezbollah (Partido de Deus, em árabe) é ao mesmo tempo um grupo armado, uma agremiação política e uma organização social. O movimento tem representação no governo libanês e respeitável poder geopolítico, mas é considerado uma organização terrorista por diversos países, incluindo os EUA e a Arábia Saudita, aliados entre si.

A Alemanha vê a ala militar do Hezbollah como um grupo terrorista, mas não estende a designação para suas alas políticas e sociais. A Rússia e a China não o consideram como um grupo terrorista.

Contatado pela Bloomberg, o Itamaraty disse que não considera o Hezbollah uma organização terrorista e que não tem planos de rever esse status.