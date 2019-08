São Paulo tem 'bloqueios' para vacinar contra sarampo em bairros de risco

Bastou surgirem casos suspeitos de sarampo no prédio em que o analista de inteligência comercial Roberto Sahdo, 43 anos, trabalha, para ser montado um posto de vacinação no edifício. “A UBS da Vila Olímpia [zona sul] ficou uns sete dias no 1º subsolo vacinando todo mundo”, afirmou.

Já o designer Arthur Zamboti, 42 anos, foi o foco: ele teve sarampo e, por isso, seus vizinhos de prédio na Lapa (zona oeste) foram vacinados no salão de festas. Cerca de 3,5 mil ações como essas foram desencadeadas desde o início do ano na cidade, que vive um surto da moléstia, com 997 casos confirmados neste ano.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o bloqueio é realizado em todos os locais frequentados pelo caso suspeito no período de transmissão do vírus, incluindo residência, local de estudo e trabalho. Como o sarampo é uma doença de notificação compulsória –ou seja, qualquer caso, suspeito ou confirmado, deve ser informado às autoridades–, a ações não são solicitadas, mas sim estabelecidas pela vigilância de saúde.

A ideia é alcançar o máximo de pessoas que possam ter tido contato com o vírus em até 72 horas. “Ao vacinar nesse período, evitamos que a infecção vire doença”, explica a diretora de imunização da Secretaria Estadual da Saúde, Helena Sato.

Segundo a pasta municipal, as pessoas que frequentam esses locais são avisadas que haverá a vacinação. Se um prédio, empresa ou escola se recusa a abrir as portas para a ação, é notificada que há punições por isso.

QUEM PRECISA SE VACINAR