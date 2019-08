São Caetano abre inscrições para escolas de educação infantil

Pais e responsáveis por crianças nascidas a partir de abril de 2014 que moram em São Caetano podem realizar a partir desta segunda-feira (19) a inscrição para educação infantil na rede pública da cidade. Há vagas para 2020 também para berçário, voltadas aos bebês que nasceram a partir de abril deste ano.

A pré-inscrição deverá ser realizada exclusivamente pelo site da prefeitura, a partir das 9h até o dia 6 de setembro, devendo ser validada posteriormente. Os pais ou responsáveis que não possuírem computador ou internet podem ir ao Atende Fácil (rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro) para uso do computador para o preenchimento.

A pré-inscrição precisa ser confirmada presencialmente com a apresentação do número de protocolo fornecido pelo site e a documentação necessária. O responsável pela criança deverá comparecer ao local no dia e horário indicados no site com as vias originais e cópias de: certidão de nascimento do aluno; número do CPF do aluno; conta de água e luz do mês vigente; contrato de locação do imóvel com firma reconhecida e o último recibo de aluguel ou folha de identificação do carnê do IPTU de 2019, se proprietário.

Para inscrição em período integral, é necessário juntar aos documentos cópias da Carteira de Trabalho da mãe (páginas da foto, dados pessoais e identificação de registro de trabalho) e uma declaração assinada pelo empregador da mãe, constando os dias e horários de trabalho.

A Secretaria de Educação afirma que vai avaliar a documentação e, quando necessário, realizará visita domiciliar. Para constatação da residência, o responsável legal deverá ser localizado no imóvel respeitando os horários de trabalho e estudo preenchidos no cadastro. A partir de 11 de novembro, os pais receberão e-mail informando a escola para onde o aluno foi encaminhado.

Vagas para escola de inglês serão sorteadas

A Secretaria de Educação de São Caetano realiza nesta segunda um sorteio público para preenchimento das primeiras 500 vagas do curso de inglês do Celef (Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental), que começará a funcionar ainda neste semestre. Inscreveram-se um total de 1.976 alunos do 1º ao 9º ano. Os estudantes que não começaram o curso neste semestre ingressarão nas próximas turmas.

O sorteio será realizado no Teatro Paulo Machado de Carvalho (alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria), às 18h30, para os alunos do 1º ao 4º ano; e às 20h para alunos do 5º ao 9º ano. Não é obrigatória a presença dos inscritos.