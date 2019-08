Projeto Guri tem vagas para interessados em estudar música

O Projeto Guri, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, está com 6.714 vagas para cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos em todo estado de São Paulo. As inscrições podem ser feitas até 23 de agosto.

Os centros de educação musical ficam nas cidades de Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba, capital e litoral paulista.

Não é necessário ter conhecimento musical para se matricular. Basta comparecer ao polo que deseja cursar portando certidão de nascimento ou RG (original e cópia), comprovante de matrícula escolas, RG do responsável (original e cópia) e comprovante de endereço.

Para mais informações, acesse www.projetoguri.org.br.