Ponte Jânio Quadros é reaberta ao trânsito após obras e duas mortes por furo a bloqueio

Após ter passado por obras emergenciais, a ponte Jânio Quadros, na Vila Maria, zona norte de São Paulo, foi reaberta ao trânsito na madrugada desta segunda-feira (19). O bloqueio teve início às 22h de sexta-feira (16) e foi apenas no sentido centro-bairro.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), duas das quatro vigas de sustentação estavam danificadas por colisões de caminhões que desrespeitaram o limite de altura permitido.

Durante as interdições, no sábado (17), duas pessoas em uma moto morreram ao furarem o bloqueio das obras montado pela CET. Uma corda de nylon colocada no local decapitou o motociclista e fez um corte profundo no pescoço do homem que estava na garupa.

A CET afirmou que foi feita uma barreira com cerca de 50 cones nos acessos à ponte Jânio Quadros. A autarquia disse que aguarda a conclusão da investigação policial e colabora com as informações necessárias às autoridades.