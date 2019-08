Petição pede que rua ganhe nome de jogador morto

Um abaixo-assinado online foi criado pedindo que a rua Doutor Albino Pereira, em Niterói (RJ), seja renomeada para rua Diogo Costa Xavier de Brito, em homenagem ao jogador de futebol de base de 16 anos, morto no dia 12, no mesmo bairro.

Brito foi baleado e morto a caminho do treino de futebol durante uma operação do Batalhão de Polícia de Choque do estado. Ele foi socorrido pelo avô, mas chegou ao hospital já sem vida. Segundo o G1, a polícia afirmou que Brito era traficante, mas depois disse que foi encontrado morto.

A campanha está sendo feita pelo site Change.org e, até as 8h30 desta segunda-feira (19), já havia reunido mais de 10,8 mil assinaturas.

