Pague por 'aproximação': tecnologia oferece agilidade a pagamentos

“A primeira vez que eu vi, achei estranho, fiquei olhando, não entendi direito”, disse o comerciante Josué dos Santos, de São Paulo, explicando como reagiu quando há cerca de um ano viu um cliente aproximando a pulseira da maquininha de cartão para pagar a compra. “Mas daí saiu o papelzinho e tudo bem.”

A experiência que Santos viveu há um ano tem se tornado mais comum a cada dia desde então. É o chamado pagamento por aproximação, que é feito quando o usuário apenas aproxima o cartão, o relógio ou o smartphone da máquina de cartão e – bingo! – mais nada, a conta está paga. Mais de 3 milhões de estabelecimentos comerciais em todo o Brasil já estão habilitados para receber por esta modalidade de pagamento.

Para pagar com o smartphone, ele precisa ter um aplicativo específico para inserir os dados do cartão e tecnologia NFC (Near Field Communication, ou Comunicação por Campo de Proximidade), que se comunica com as maquininhas do comércio. Funciona como um bluetooth, mas sem precisar parear os dispositivos.

Basta cadastrar o cartão em uma carteira digital como Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay. Já para apenas pagar com o próprio cartão, mas sem precisar inseri-lo na maquininha, precisa pedi-lo ao banco que o emitiu.

Segundo o Banco Central, até 2013, 80% das compras no Brasil eram feitas com dinheiro. No ano passado, essa parcela caiu para 60%, ficando os cartões com 37%. O pagamento por aproximação é a evolução do chip, usado no Brasil desde 1999, quando substituiu às já quase “jurássicas” tarjas magnéticas, que, por sua vez, haviam entrado no lugar da assinatura dos usuários em vias de papel.

Como usar?

1. Cartão

Na hora de pagar, aproxime o cartão entre 2,5 cm e 5 cm da maquininha, sem precisar inseri-lo. Basta pedir ao banco o cartão com chip e sensor NFC

2. Smartphone

Dá para cadastrar o cartão em uma carteira digital, como Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay, e pagar a compra com o celular

3. Pulseira

O banco também pode disponibilizar a opção de pulseira, que traz o chip embutido e o sensor NFC instalado para poder comprar por aproximação