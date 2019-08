Mudanças nas regras para tirar a CNH geram dúvidas

O Contran (Conselho Nacional de de Trânsito) acabou com a obrigatoriedade das aulas no simulador de direção para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B. Mas desde que o anúncio foi feito, muitos candidatos à habilitação optaram por aguardar o início da vigência das novas regras, em 16 de setembro, para iniciarem o processo, o que não é necessário.

“O sistema será adaptado para que a partir do dia 16 de setembro todas as mudanças sejam válidas mesmo para quem já iniciou o processo. Portanto, aqueles alunos que já tiverem cumprido a carga horária exigida pela Resolução 778 do Contran estarão aptos a realizar a prova de direção, e aqueles que estiverem fazendo as aulas práticas deverão apenas complementar as horas exigidas pela nova regra”, explica a Delegada Flávia Portes, chefe da Divisão de Habilitação do Detran-MG.

Desnecessária para uns e útil para outros, a tecnologia do simulador, apesar de não ser mais obrigatória, poderá ser utilizada caso o aluno sinta necessidade. O universitário Rian Matos fez o curso quando a simulação era obrigatória e conta que a tecnologia o ajudou nos primeiros passos. “Eu nunca tinha tocado em um volante, então me deu uma noção do que eu poderia pegar no trânsito, de como seria a minha visão dentro de um carro. Eu gostei das aulas, mesmo sabendo que é diferente na prática, obviamente. Como alguém que nunca tinha dirigido, para mim foi eficiente. Claro que quem já dirige vai achar uma besteira, então não acho que o fim da obrigatoriedade vai fazer muita falta. Depende do caso”, relata Matos.

Aulas noturnas e 'cinquentinhas'

Outra mudança que será realizada no processo de obtenção da CNH é a diminuição das aulas noturnas. Antes era necessário que o aluno fizesse pelo menos 5 horas-aula durante a noite para se acostumar com as condições diferenciadas. Agora, é obrigatória a prática de apenas uma hora-aula.

Para quem desejar conduzir ciclomotores, as ‘cinquentinhas’, ficará mais fácil obter a ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor). A partir do dia 16, serão necessárias apenas as provas teóricas e práticas, e não mais as aulas de preparação. Após um ano, a carga horária das aulas passará de 20 horas-aula para 5 horas-aula.

Principais mudanças para tirar CNH