Criminosos invadem república perto da USP e matam morador durante assalto

Um assalto a uma república de estudantes do Butantã, zona oeste de São Paulo, terminou com um morador morto na madrugada desta segunda-feira (19). Dois homens e uma mulher foram presos.

De acordo com a polícia, os estudantes dormiam na república quando os bandidos invadiram o local com um jovem vítima de sequestro relâmpago. A vítima de 30 anos, de nome Daniel, teria avançado na direção dos assaltantes com uma faca. Ele foi morto com um tiro na cabeça.

A polícia afirma ainda que outras pessoas ficaram feridas durante a ação dos criminosos, que ocorreu por volta das 4h30 na rua Jonas Herculano Aquino. Antes de invadirem a república, eles roubaram o carro de um estudante e o forçaram a sacar ao menos R$ 2 mil de sua conta bancária.

O veículo foi localizado queimado e o caso será investigado no 51º DP (Butantã). A residência dos estudantes é próxima da Cidade Universitária, onde estão os campi da USP (Universidade de São Paulo).