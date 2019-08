Livro de Anna Gedankien resgata a chegada dos judeus ao ABC

Os primeiros judeus começaram a chegar ao ABC no período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, formando uma comunidade cuja história é contada no livro “Coragem, Trabalho e Fé: A História da Comunidade Judaica na Região do ABC Paulista”. A obra é escrita por Anna Gedankien, que, com 90 anos, é uma das integrantes mais antigas da comunidade na região.

Anna é fundadora do Instituto do Patrimônio Histórico do ABC, organização que luta pela preservação da história da região. Ela conta que chegou ao ABC quando casou, aos 30 anos.

Segundo a escritora, o título de primeira família na região pertence aos Gordon, que vieram do Porto de Santos pela estrada de Ferro Santos-Jundiaí para Santo André em 1929. “Eles gostaram da região e viram que tinha um começo de progresso, com a abertura de fábricas”, afirma. “Foram ficando e chamando a família.”

Com a vinda dos Gordon, a comunidade passou a se espalhar por todo o ABC que, segundo Anna Gedankien, chegou a ter 150 famílias; hoje, o número caiu para cerca de 100. “Muitas migraram para outras cidades e os que ficaram não tiveram tantos filhos.”

Anna Gedankien conta que o desejo deles era sempre “trabalhar, dar estudo para os filhos e viver professando sua religião”.

“Os judeus frequentavam um sinagoga em Santo André, onde podiam praticar o Shabat todas às sextas-feiras, que é o nosso dia do descanso”, diz. O evento religioso vai até a manhã do dia seguinte. “Todas essas coisas a gente explica no livro, que foi feito para aqueles que não são judeus também poderem entender”, afirma Anna.