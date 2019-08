Laboratório de drogas 'a céu aberto' é descoberto em Santo André

Policiais realizavam busca na região do bairro Condomínio Maracanã, em Santo André, na última sexta-feira em busca de uma motocicleta roubada, mas se depararam, em um trecho de mata, com embalagens plásticas utilizadas para armazenar entorpecentes jogadas no chão.

Os cães da Guarda Civil que acompanhavam na investigação rapidamente farejaram os resíduos de droga, e ao se aproximarem mais os policiais descobriram que o local era, na verdade, um laboratório de drogas a céu aberto, com sacos, pequenas embalagens para vender droga aos usuários (eppendorfs), quatro tijolos de maconha, quatro garrafas de lança-perfume e outros utensílios.

Ninguém foi preso no local. O caso foi registrado como tráfico de drogas.

