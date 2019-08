Fatec Osasco tem inscrições para cursinho pré-vestibular gratuito

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Osasco está com inscrições abertas até o dia 31 para interessados em fazer o cursinho pré-vestibular (Aulão).

O cursinho é gratuito e voltado a jovens sem condições de pagar os cursos tradicionais.

São dez encontros aos sábados de manhã no qual professores abordam as principais disciplinas, realizam revisão de conteúdo do Ensino Médio, resolução de questões de vestibulares de diversas universidades e discussão sobre o conteúdo que poderá cair nas próximas provas.

A inscrição deve ser feita pela Internet. O formulário está disponível neste link.

serviço