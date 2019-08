Embarque de bicicletas nos trens da CPTM quadriplica em 10 anos

O embarque de bicicletas nos trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) quadruplicou em dez anos: de janeiro a julho de 2009, foram 13.198 embarques, este ano, os números saltaram para 57.083.

A linha 9-Esmeralda e a campeã de embarques no período, com 17.025, e a 10-Turquesa vem em segundo lugar, com 14.991.

O balanço foi divulgado pela CPTM em comemoração Dia Nacional do Ciclista, celebrado nesta segunda-feira (19). A companhia destaca que desde 2015, as bicicletas foram liberadas nos trens também durante a semana.

Ciclofaixas

Diante da saída do patrocinador oficial das ciclofaixas de lazer, a Prefeitura de São Paulo publicou um comunicado de manifestação de interesse para atrair novas empresas para financiar a operação dessas faixas temporárias. A prefeitura assumirá as operações até a empresa ser escolhida.