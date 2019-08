Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta segunda, 19 de agosto

A Caixa deve divulgar na terça-feira (20) mudanças nas regras de concessão de crédito imobiliário. A intenção do Palácio do Planalto é anunciar uma redução de até 31,5% dos juros dos financiamentos imobiliários. “A Caixa fará uma mudança histórica no crédito imobiliário”, disse o presidente Jair Bolsonaro.

