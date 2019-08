Carro de luxo atropela três moradores de rua e foge no centro de São Paulo

Um atropelamento deixou três moradores de rua feridos no centro de São Paulo na madrugada desta segunda-feira (19). O caso ocorreu na rua Conselheiro Nébias, na altura da bifurcação com a avenida São João.

De acordo com a polícia, o motorista de um sedan de luxo na cor prata atingiu três homens que estavam no local e fugiu sem prestar socorro. Eles não tinham documentos e foram encaminhados para hospitais – dois para a Santa Casa e o terceiro, em estado mais grave, para o Hospital das Clínicas.

Apesar da colisão, nenhuma das vítimas corre risco de morte. O caso será investigado pelo 2º DP (Bom Retiro) e imagens de câmeras de segurança da região devem ajudar a identificar o veículo e o motorista responsável pelo atropelamento.

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a fuga do motorista do local de um acidente de trânsito é considerada crime, caso haja intenção de fugir à responsabilidade penal, com punição de seis meses a um ano de prisão. O artigo prevê exceções para motoristas que estiverem feridos ou se houver risco de linchamento.